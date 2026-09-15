В Кремле приветствовали идею Трампа об энергетическом перемирии и озвучили свои ожидания

В Кремле назвали "хорошим" предложение президента США Дональда Трампа о том, чтобы Россия и Украина прекратили удары по энергообъектам друг друга, и заявили, что хотели бы также прекращения украинских ударов по своим танкерам в Черном море и снятия западных санкций с российских энергоресурсов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова приводит "Интерфакс".

На вопрос журналистов о предложении Трампа относительно "энергетического перемирия" Песков ответил, что в Кремле считают это "очень хорошей идеей" и "всегда на стороне мирных решений".

Одновременно Песков заявил, что безопасные условия работы для российских НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решают проблему их беспрепятственного поступления на мировые рынки.

"А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать", – заявил пресс-секретарь Кремля.

"И второе, что нужно сделать, нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир", – добавил Песков.

Он сказал, что Москва "в контакте" с американской стороной по поводу предложения Трампа.

Напомним, 14 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики, а Россия согласилась прекратить свои удары.

До этого он обвинил Украину в дефиците дизельного топлива на мировых рынках из-за её ударов по РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова не наносить удары по энергетике РФ, если Россия поступит так же.