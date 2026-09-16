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Науседа припустив, що РФ навмисно дозволяє дронам залітати в країни Балтії

Новини — Середа, 16 вересня 2026, 19:48 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що дронам, які залітають на територію його країни, чи інших країн Балтії, можуть навмисно дозволяти відхилятися від курсу.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT, передає "Європейська правда".

Науседа заявив, що інциденти з дронами в Європі є черговою спробою Кремля покарати країни, які підтримують Україну.

"Поведінка Росії стає дедалі агресивнішою. Це все більше вказує на певну тенденцію. Не бажаючи вступати у пряму конфронтацію з НАТО, Росія намагається націлити свої дії на ті країни, які є найсильнішими прихильниками України", – сказав він.

За його словами, Росія може влаштовувати інциденти в Європі різними, часто прихованими, способами.

"Такі інциденти – як-от нещодавно збитий безпілотник чи інші випадки з безпілотниками – не обов’язково є прямим нападом Росії на НАТО. На цьому етапі росіяни, ймовірно, до цього не готові й не хочуть цього. Але це може бути навмисним вчинком – дозволити дрону зійти з курсу й потрапити на територію – не обов’язково Литви, а будь-якої з країн Балтії чи Польщі – щоб тримати громадськість у напрузі. Це, безсумнівно, вигідно Росії", – додав Науседа.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі.

На місці падіння безпілотника виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.

16 вересня Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Білорусі та вручило йому ноту протесту щодо порушення державного кордону та повітряного простору Литви. 

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