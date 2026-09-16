Науседа высказал предположение, что РФ намеренно позволяет дронам залетать в страны Балтии

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что дронам, залетающим на территорию его страны или других стран Балтии, могут намеренно позволять отклоняться от курса.

Об этом он заявил в интервью LRT, передает "Европейская правда".

Науседа заявил, что инциденты с дронами в Европе являются очередной попыткой Кремля наказать страны, поддерживающие Украину.

"Поведение России становится все более агрессивным. Это все больше указывает на определенную тенденцию. Не желая вступать в прямую конфронтацию с НАТО, Россия пытается нацелить свои действия на те страны, которые являются самыми ярыми сторонниками Украины", – сказал он.

По его словам, Россия может устраивать инциденты в Европе различными, зачастую скрытыми, способами.

"Такие инциденты – как, например, недавно сбитый беспилотник или другие случаи с беспилотниками – не обязательно являются прямым нападением России на НАТО. На данном этапе россияне, вероятно, к этому не готовы и не хотят этого. Но это может быть преднамеренным действием – позволить дрону сойти с курса и попасть на территорию – не обязательно Литвы, а любой из стран Балтии или Польши – чтобы держать общественность в напряжении. Это, несомненно, выгодно России", – добавил Науседа.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, залетевший с территории Беларуси.

На месте падения беспилотника обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.

16 сентября Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя Беларуси и вручило ему ноту протеста в связи с нарушением государственной границы и воздушного пространства Литвы.