Італійське медіа опублікувало список шпигунів у посольстві Росії

Італійське ЗМІ оприлюднило розслідування прокуратури Рима, яке викрило мережу російських шпигунів у посольствах Росії в Італії та Ватикані.

Про це йдеться у матеріалі Riformista, пише "Європейська правда".

Ключовими фігурами розвідувальної операції РФ прокуратура називає військово-морського аташе Івана Горбачова та його заступника Міхаїла Астахова, яких пов'язують із Головним управлінням Генерального штабу ЗС Росії.

"Вони виконують найбільш помітну частину діяльності, цікавляться не лише військовою сферою, а й шукають інформацію та зв’язки – там, де ухвалюють рішення, де визначають і обговорюють питання безпеки Італії", – йдеться у статті.

Обох дипломатів вислали з Італії після арешту двох колишніх співробітників італійської розвідки, яких звинуватили у передачі конфіденційних даних Москві.

Розслідування показало, що викриті дипломати – це частина більшої структури, яка охоплює ключові оборонні, суспільні та релігійні інституції країни. Зокрема, радники посольства РФ в Римі Ігор Анікієв та Ігор Овєчкін відповідали за збір даних про італійські структури з особливою увагою до військових і технологічних систем, пов’язаних з НАТО.

Другого та третього секретарів посольства Антона Дьоміна і Дмитрія Морозєнкова, яких пов’язують з Головним управлінням Генштабу РФ та Службою зовнішньої розвідки, підозрюють в налагодженні контактів з культурними асоціаціями та бізнесом. Втім, за інформацією журналістів, вони займалися також вербуванням громадян Білорусі та інших країн Східної Європи для диверсій проти цивільної й військової інфраструктури.

Крім того, за інформацією прокуратури, Рим використовувався як транзитний пункт для моніторингу потоків громадян РФ та Білорусі, які в'їжджали до Шенгенської зони за італійськими візами. Зокрема, італійська влада ініціювала перевірку через випадок у Німеччині, де громадянина Білорусі з паспортом РФ затримали за підозрою в підготовці атаки дронами на аеропорт Лейпцига. Він в'їхав на територію ЄС за візою, виданою Італією.

Також, за даними джерел журналістів, аташе при посольстві РФ у Ватикані Константін Немудров, син Алєксєя Немудрова, висланого з Італії у 2021 році у справі шпигуна Вальтера Біота, продовжує справу батька. Його завданням є збір інформації про діяльність Святого престолу, зокрема щодо чутливих гуманітарних ініціатив та ситуації з депортованими до РФ українськими дітьми.

Нагадаємо, військова контррозвідка Німеччини недавно заявила про подальше загострення гібридної загрози для країни та посилення російської шпигунської активності.