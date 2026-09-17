Итальянское СМИ опубликовали список шпионов в посольстве России

Итальянское СМИ обнародовало результаты расследования прокуратуры Рима, в ходе которого была раскрыта сеть российских шпионов в посольствах России в Италии и Ватикане.

Об этом говорится в материале Riformista, пишет "Европейская правда".

Ключевыми фигурами разведывательной операции РФ прокуратура называет военно-морского атташе Ивана Горбачева и его заместителя Михаила Астахова, которых связывают с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России.

"Они выполняют наиболее заметную часть деятельности, интересуются не только военной сферой, но и ищут информацию и связи – там, где принимают решения, где определяют и обсуждают вопросы безопасности Италии", – говорится в статье.

Обоих дипломатов выслали из Италии после ареста двух бывших сотрудников итальянской разведки, которых обвинили в передаче конфиденциальных данных Москве.

Расследование показало, что разоблаченные дипломаты – это часть более крупной структуры, охватывающей ключевые оборонные, общественные и религиозные институты страны. В частности, советники посольства РФ в Риме Игорь Аникиев и Игорь Овечкин отвечали за сбор данных об итальянских структурах, уделяя особое внимание военным и технологическим системам, связанным с НАТО.

Второй и третий секретари посольства Антон Дёмин и Дмитрий Морозенков, которых связывают с Главным управлением Генштаба РФ и Службой внешней разведки, подозреваются в налаживании контактов с культурными ассоциациями и бизнесом. Впрочем, по информации журналистов, они занимались также вербовкой граждан Беларуси и других стран Восточной Европы для проведения диверсий против гражданской и военной инфраструктуры.

Кроме того, по информации прокуратуры, Рим использовался в качестве транзитного пункта для мониторинга потоков граждан РФ и Беларуси, въезжавших в Шенгенскую зону по итальянским визам.

В частности, итальянские власти инициировали проверку в связи с инцидентом в Германии, где гражданин Беларуси с паспортом РФ был задержан по подозрению в подготовке атаки с использованием дронов на аэропорт Лейпцига. Он въехал на территорию ЕС по визе, выданной Италией.

Также, по данным журналистских источников, атташе при посольстве РФ в Ватикане Константин Немудров, сын Алексея Немудрова, высланного из Италии в 2021 году по делу шпиона Вальтера Биота, продолжает дело отца. Его задачей является сбор информации о деятельности Святого Престола, в частности о чувствительных гуманитарных инициативах и ситуации с депортированными в РФ украинскими детьми.

Напомним, военная контрразведка Германии недавно заявила о дальнейшем обострении гибридной угрозы для страны и усилении российской шпионской активности.