ЗМІ: у Німеччині встановили особи підозрюваних в атаці в Лейпцигу, один заїхав з візою Італії

Німецькі слідчі встановили особи двох підозрюваних у зв’язку з планованим нападом на український транспортний літак в аеропорту Лейпцига.

Про це стало відомо Süddeutsche Zeitung, NDR та WDR, передає "Європейська правда".

Згідно з інформацією, отриманою виданнями, слідчі впевнені, що знають координатора логістики та інструктора запланованого теракту в Лейпцигу. Вважається, що цей чоловік російського походження з латвійським паспортом має зв’язки з російською розвідкою.

Судячи з усього, він в’їхав до Німеччини наприкінці липня через берлінський аеропорт BER, а потім попрямував до Лейпцига на орендованому автомобілі. За два дні до невдалого теракту з використанням дронів підозрюваний знову покинув Німеччину – ще раз літаком через аеропорт BER.

На місці злочину слідчі також виявили сліди ДНК, які привели їх до другого підозрюваного. Вони знайшли генетичні сліди на одному з дронів, на внутрішній стороні бляшанки, наповненої вибухівкою, та на антені, прикріпленій до дерева поблизу аеропорту, очевидно, для підсилення сигналів дронів, керованих за допомогою мобільного телефону.

Порівняння цих слідів з європейськими базами даних дало збіги в Литві та Фінляндії.

Саме так правоохоронці натрапили на чоловіка з Білорусі, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів різних країн за інші правопорушення. Наразі слідчим також вдалося відтворити його в’їзд до Німеччини та виїзд з неї.

Згідно з розслідуванням SZ, NDR та WDR, підозрюваний, який також має російський паспорт, в’їхав до Німеччини за італійською туристичною візою. За офіційною інформацією, цей документ було видано в італійському посольстві в Мінську наприкінці квітня.

Слідчі скептично ставляться до можливості притягнення підозрюваних до відповідальності. У минулому, наприклад після хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році, влада не змогла заарештувати підозрюваних агентів, оскільки ті не повернулися до Європи.

Тим часом експерти Федерального управління кримінальної поліції (BKA) припускають, що під час невдалої атаки, яка сталася близько місяця тому, могло бути задіяно більше дронів, ніж вважалося раніше. Було знайдено три пристрої – як цілі, так і у вигляді деталей.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль викликав російського посла.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов".

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.