Туск: дрон впав поблизу польського кордону, був дуже сильний вибух

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Про це він заявив під час засідання уряду у четвер, його цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Туск, дрон розбився неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ". За його словами, РФ, ймовірно, атакувала АЗС.

"Я отримав чергове повідомлення: російський напад на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік від Дорогуська, знову, ймовірно, було атаковано АЗС. Пролунав дуже потужний вибух. Наші літаки піднялися в повітря. Це 17 вересня є винятковим днем, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки", – сказав він.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Оскільки це був реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону, Польща підняла винищувачі.

"Ми ще перевіряємо записи наших систем, але маємо перші ознаки того, що (дрон) найімовірніше влучив у ціль або був збитий за 4 км за кордоном, на українській стороні", – зазначив Горишевський.

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомляли, що вибухи лунали за кілька кілометрів від кордону у напрямку Ягодина.

Нагадаємо, 15 вересня біля берегів Польщі у Балтійському морі виявили безпілотник, ймовірно, російську "Герберу".

Вранці 16 вересня у прикордонних районах Польщі оголошували повітряну тривогу через чергові реактивні БпЛА над заходом України, призупиняли роботу аеропорти Жешува й Любліна.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак.