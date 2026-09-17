Туск: дрон упал недалеко от польской границы, был очень сильный взрыв

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что днём 17 сентября российский ударный дрон упал недалеко от польской границы в Волынской области.

Об этом он заявил во время заседания правительства в четверг, его цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Туск, дрон разбился недалеко от пункта пропуска "Дорогуск". По его словам, РФ, вероятно, атаковала АЗС.

"Я получил очередное сообщение: российское нападение на западную часть Украины завершилось. Очень близко к польской границе, недалеко от Дорогуска, вновь, вероятно, была атакована АЗС. Прогремел очень мощный взрыв. Наши самолеты поднялись в воздух. Это 17 сентября – исключительный день, в том числе с точки зрения сегодняшней безопасности", – сказал он.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Поскольку это был реактивный дрон, быстро приближавшийся к польской границе, Польша подняла истребители.

"Мы еще проверяем записи наших систем, но имеем первые признаки того, что (дрон), скорее всего, поразил цель или был сбит в 4 км за границей, на украинской стороне", – отметил Горишевский.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщали, что взрывы раздавались в нескольких километрах от границы в направлении Ягодина.

Напомним, 15 сентября у берегов Польши в Балтийском море обнаружили беспилотник, вероятно, российскую "Герберу".

Утром 16 сентября в приграничных районах Польши объявили воздушную тревогу из-за очередных реактивных БПЛА над западом Украины, приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах ускорить движение на границе с Украиной, чтобы не создавать скопления транспорта, которые могут стать целями для российских атак.