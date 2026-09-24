Зеленський: РФ атакувала Київ балістикою під час обговорення "закону Грема" з конгресменами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила балістикою по Києву тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали "закон Ліндсі Грема", який, зокрема, стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що без тиску Росія не завершить війну проти України.

"Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції", – зазначив він.

Український президент заявив, що якраз про те, як захистися від цього, він говорив з конгресменами Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом.

"Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії й тих, хто допомагає їй заробляти", – додав Зеленський.

18 вересня Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Закон, серед іншого, передбачає запровадження мит зі ставкою до 100% проти країн, які найбільше купують російські енергоресурси.

У виступі на Генеральній асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що у разі потреби він готовий застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти Росії.

Більше про цей законопроєкт – читайте у статті "Пекельні санкції" стають реальністю? Як Конгрес США покарав Росію та що робитиме Трамп або дивіться відео.