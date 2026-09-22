Трамп пообіцяв застосувати "закон Грема", якщо буде потрібно

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі потреби він готовий застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський лідер сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У промові президент США зазначив, що минулого тижня підписав "новий потужний закон, ухвалений Конгресом" на честь сенатора Ліндсі Грема, який надає йому значні нові повноваження щодо введення мит.

"Якщо буде потрібно, я змушений буду ними скористатися. Настав час покласти край вбивствам", – сказав він, говорячи про потребу закінчити російсько-українську війну.

Трамп відзначив, що США тісно працюють з лідерами Росії та України, аби домогтись завершення війни. "Я думаю, це (завершення війни. – Ред.) станеться швидше, ніж люди усвідомлюють", – поділився сподіваннями Трамп.

Він також подякував Першій леді Меланії Трамп за зусилля із повернення "багатьох переміщених українських та російських дітей додому, до своїх родин".

18 вересня Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про мита для країн, які купують російські енергоресурси.

7 серпня проєкт був ухвалений в Сенаті США.

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