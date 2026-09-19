Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням адміністрації президента США, Трамп підписав документ у п'ятницю 18 вересня (за Києвом в ніч на 19 листопада).

Законопроєкт розробили вже покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блументаль, однак усього він має 119 співавторів у Конгресі США.

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про мита для країн, які купують російські енергоресурси.

7 серпня проєкт був ухвалений в Сенаті США.

Читайте також статтю "Європейської правди" про "пекельні санкції" або дивіться відео.