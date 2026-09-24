Зеленский: РФ нанесла удар по Киеву во время обсуждения "закона Грема" с конгрессменами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву в тот момент, когда на встрече с конгрессменами мы обсуждали "закон Линдси Грэм", который, в частности, касается санкций против России и "штрафных пошлин" в отношении покупателей российских энергоносителей.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что без давления Россия не завершит войну против Украины.

"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Киеву как раз в тот момент, когда на встрече с конгрессменами мы обсуждали закон Линдси Грэм и необходимость усиления санкций", – отметил он.

Украинский президент заявил, что именно о том, как защититься от этого, он говорил с конгрессменами Брайаном Фицпатриком, Майклом Квигли, Марси Каптур, Джаредом Голденом, Джо Уилсоном и Грегори Миксом.

"Каждая такая атака происходит из-за того, что давление на агрессора так и не стало тотальным, и Россия считает, что может и дальше делать ставку на баллистический террор. Сейчас у Соединенных Штатов есть возможность отреагировать решительно. Нужны баллистические перехватчики, чтобы защитить жизни. Необходимо ввести санкции против России и тех, кто помогает ей зарабатывать", – добавил Зеленский.

18 сентября Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Закон, среди прочего, предусматривает введение пошлин со ставкой до 100% против стран, которые больше всего закупают российские энергоресурсы.

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости он готов применить "закон Грэма", касающийся санкций против России.

Подробнее об этом законопроекте – читайте в статье "Адские санкции" становятся реальностью? Как Конгресс США наказал Россию и что будет делать Трамп или смотрите видео.