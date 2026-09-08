Глава МЗС Естонії розповів про розмову з Трампом-молодшим щодо України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що в неділю, 6 вересня, під час вечері в Таллінні він провів тривалу розмову про Україну зі старшим сином президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав у інтерв’ю естонському телеканалу ETV, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Дональд Трамп-молодший зробив одноденну зупинку в столиці Естонії дорогою з Монголії в рамках поїздки, пов’язаної з казино-бізнесом.

За словами глави МЗС Естонії, він взяв участь у вечері на запрошення американської сторони. Він наголосив, що "за столом досить активно обговорювали Україну".

"Було дуже цікаво зустрітися з людиною, яка не є активним політиком, але, а все-таки, є дуже впливовою особою. Можливо, такі контакти з нестандартними людьми, близькими до адміністрації президента США, колись стануть у пригоді", – поділився Тсахкна.

Візит Трампа-молодшого до Таллінна відбувся на тлі того, як посланці президента Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – у вихідні відвідали Москву та Київ.

Зазначимо, український президент Володимир Зеленський заявив, що зі спецпредставниками президента США була досягнена домовленість про ще один візит в Україну.

Він також заявив, що візит спецпредставників Дональда Трампа до Києва свідчить про посилення переговорної позиції України.

У розмові з журналістами Зеленський також заявив, що розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у 20-их числах вересня.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.