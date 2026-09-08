Глава МИД Эстонии рассказал о беседе с Трампом-младшим по поводу Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что в воскресенье, 6 сентября, во время ужина в Таллинне он провел длительную беседу об Украине со старшим сыном президента США Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в интервью эстонскому телеканалу ETV, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Дональд Трамп-младший сделал однодневную остановку в столице Эстонии по пути из Монголии в рамках поездки, связанной с казино-бизнесом.

По словам главы МИД Эстонии, он принял участие в ужине по приглашению американской стороны. Он подчеркнул, что "за столом довольно активно обсуждали Украину".

"Было очень интересно встретиться с человеком, который не является активным политиком, но, тем не менее, является очень влиятельной личностью. Возможно, такие контакты с нестандартными людьми, близкими к администрации президента США, когда-нибудь пригодятся", – поделился Тсахкна.

Визит Трампа-младшего в Таллинн состоялся на фоне того, как посланцы президента Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – в выходные посетили Москву и Киев.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что со спецпредставителями президента США была достигнута договоренность о еще одном визите в Украину.

Он также заявил, что визит спецпредставителей Дональда Трампа в Киев свидетельствует об укреплении переговорной позиции Украины.

В беседе с журналистами Зеленский также заявил, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.