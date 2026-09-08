Зеленський домовився з Віткоффом і Кушнером про ще один візит в Україну

Зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була досягнена домовленість про ще один візит в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це розповів президент Володимир Зеленський, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у вівторок.

Він подякував посланцям президента США за їхній перший візит до української столиці 6 вересня. За його словами, хочеться, щоб вони приїжджали частіше для того, щоб "показувати все-таки баланс, повагу і до Москви, і до Києва".

"Ми домовились зі Стівом і Джаредом, що вони приїдуть знову. Важливо не робити великих пауз. Вони були багато разів у Москві і це перший раз в Києві", – сказав Зеленський.

Він додав, що такі візити є важливими для України, оскільки дають можливість продемонструвати, як і чим живе Київ.

Зеленський зазначив, що для наступної поїздки посланців Трампа до Києва можна спробувати використати його президентський літак.

"Я сам їм запропонував, якщо вони не хочуть прилетіти американським літаком, то вони можуть залишити літак в Польщі або в іншій країні, яка на кордоні з Україною, і мій літак, президентський літак, літак України, може їх доставити", – сказав глава держави.

Зеленський також заявив, що візит спецпредставників Дональда Трампа до Києва свідчить про посилення переговорної позиції України.

У розмові з журналістами Зеленський також заявив, що розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у 20-их числах вересня.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.