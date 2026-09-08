Зеленський розповів, у чому оптимізм від візиту перемовників Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що візит спецпредставників Дональда Трампа до Києва свідчить про посилення переговорної позиції України.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив на важливості того, що спецпредставники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ, а не обмежилися візитом до Москви, як це було раніше.

"І це сигнал не тільки політичної підтримки, а це говорить про те, що Україна стала сильнішою на полі бою і в України сильніша переговорна позиція. До речі, це й американська сторона говорить, це визнають і їх військові та аналітики", – зазначив президент.

Зеленський також заявив, що візит спецпредставників Трампа став для нього можливістю показати американській стороні наслідки російських ударів.

"Для мене це в будь-якому випадку шанс показати не тільки столицю, наших людей, показати удари руських, показати наслідки і в деталях проговорити це з прямим переговорником президента Трампа, проговорити в деталях, який пакет ППО нам потрібен", – відповів Зеленський.

Він додав, що Україна готова шукати компроміс, але і Росія має йти на компромісні кроки.

"Ми сьогодні в такій ситуації, і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Україна і так багато всього компромісів вже зробила", – наголосив Зеленський.

За його словами, спецпосланці Трампа привезли з собою нові ідеї щодо мирного врегулювання. Деякі з них президент назвав "достойними". Однак він уточнив, що не може оголошувати про них публічно, доки Україна не пропрацює деталі.

"І чи вийде їх актуалізувати й зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю. Але те, що ми попрацюємо і пропрацюємо деталі й наше бачення, нашу реакцію на ці ідеї – факт", – додав український президент.

У розмові з журналістами Зеленський також заявив, що розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня.

Раніше Зеленський висловив думку, що існує можливість проведення тристороннього раунду переговорів між США, Україною та Росією, хоча рішення щодо цього ще не ухвалене.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві