До українських переговорників у США приєднається європейська команда

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до української переговорної групи, яка перебуватиме у США 9-10 жовтня, приєднаються європейські партнери.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів онлайн у четвер.

За словами глави держави, 9 жовтня українські перемовники зустрінуться зі спецпредставниками президента Трампа у США.

"Українська переговорна команда зустрічається завтра, в п'ятницю, в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом. З нашої сторони – Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров. Зустрічі очікуються два дні, і розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи, і до американської переговорної групи", – сказав Зеленський.

Президент розраховує, що в понеділок зранку команда переговорників буде в Києві та надасть йому всі деталі.

За словами глави держави, на перемовинах обговорюють різні варіанти секторального припинення вогню.

"Ми обговорюємо всі. І море, і енергетику. Що може бути реалістичним або більш реалістичним, поки не готовий сказати… Не хочеться, скажімо так, щось сказати, і потім Росія, як завжди, на зло зробить навпаки", – сказав Зеленський.

Він додав, що з американською стороною також обговорять питання ППО, а з європейцями – наближення фінансування.

У четвер Зеленський повідомив, що українські перемовники перебуватимуть у США 9-10 жовтня для переговорів з американською стороною.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".