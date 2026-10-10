СМИ: переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно

Второго дня переговоров в Майами с участием украинской стороны, европейцев и американцев не будет, при этом специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал состоявшиеся встречи продуктивными.

Как пишет "Европейская правда", о досрочном завершении переговоров сообщил в Х старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

Источники сообщили ему, что второго дня переговоров не будет.

"Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось. "Второго дня не будет", – сообщают мне источники", – написал Рауфоглу.

О встрече написал в X и Уиткофф. По его словам, состоялись конструктивные обсуждения возможных путей деэскалации и завершения войны с Россией в преддверии зимы, а также продвижения усилий, направленных на достижение прочного и долгосрочного мира.

"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, в частности краткосрочные меры по подготовке к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерна), гарантии безопасности, а также долгосрочные договоренности по безопасности Украины и Европы с целью предотвращения будущих конфликтов и поддержки послевоенного восстановления и экономического процветания Украины, включая её вступление в ЕС", – рассказал Уиткофф.

Он добавил, что обмен мнениями был плодотворным и помог определить направления для дальнейшего изучения в преддверии предстоящих переговоров Соединенных Штатов с Россией.

В четверг президент Зеленский сообщил, что украинские переговорщики будут находиться в США 9–10 октября для переговоров с американской стороной.

Он сообщил, что к украинской переговорной группе присоединятся европейские партнеры.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время завершение российско-украинской войны путем дипломатических переговоров является "недостижимым".