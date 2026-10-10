ЗМІ: Трамп уклав угоду з Путіним після того, як Зеленський проігнорував його прохання

Президент США Дональд Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомив Axios американський посадовець, обізнаний із ситуацією, передає "Європейська правда".

Трамп неодноразово звинувачував Україну і її удари по російських НПЗ у зростанні цін на дизпаливо.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває добру волю, яку він вибудував із Трампом протягом останніх шести місяців", – зазначив американський посадовець.

Зеленський у інтерв’ю Axios після оголошення угоди заявив, що її укладення стало для нього несподіванкою, назвавши її "несправедливою та нечесною" і безпідставним подарунком Путіну.

Зеленський повідомив Трампу та його посланцям Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру, що готовий припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо росіяни припинять атаки на українські електростанції.

Американський посадовець зазначив, що Трамп хотів, аби Україна в односторонньому порядку припинила удари по російських нафтопереробних заводах, оскільки ці удари сприяли зростанню цін на бензин у США.

Трамп не вважає удари по нафтопереробних заводах еквівалентними російським ударам по енергомережі України, додав американський посадовець.

Під час восьмигодинних переговорів у Маямі в п’ятницю Віткофф і Кушнер повідомили українській переговорній делегації, що Трамп, як очікується, поговорить із Путіним і скасує санкції щодо експорту російського дизельного палива.

Їм повідомили, що Трамп вирішив піти на цей крок після того, як Україна проігнорувала численні прохання припинити удари по російських нафтопереробних заводах, які безпосередньо впливали на американських споживачів.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Переговори за участі української сторони, європейців і американців завершились достроково, водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав проведені зустрічі продуктивними.