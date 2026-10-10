СМИ: соглашение Трампа и Путина стало ответом на отказ Зеленского от ударов по НПЗ

Президент США Дональд Трамп решил заключить соглашение с Россией по поводу дизельного топлива после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщил Axios американский чиновник, знакомый с ситуацией, передает "Европейская правда".

Трамп неоднократно обвинял Украину и её удары по российским НПЗ в росте цен на дизельное топливо.

"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает добрую волю, которую он выстроил с Трампом в течение последних шести месяцев", – отметил американский чиновник.

Зеленский в интервью Axios после объявления соглашения заявил, что его заключение стало для него неожиданностью, назвав его "несправедливым и нечестным" и безосновательным подарком Путину.

Зеленский сообщил Трампу и его посланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если россияне прекратят атаки на украинские электростанции.

Американский чиновник отметил, что Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку эти удары способствовали росту цен на бензин в США.

Трамп не считает удары по нефтеперерабатывающим заводам равнозначными российским ударам по энергосети Украины, добавил американский чиновник.

В ходе восьмичасовых переговоров в Майами в пятницу Уиткофф и Кушнер сообщили украинской переговорной делегации, что Трамп, как ожидается, поговорит с Путиным и отменит санкции в отношении экспорта российского дизельного топлива.

Им сообщили, что Трамп решил пойти на этот шаг после того, как Украина проигнорировала многочисленные просьбы прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые непосредственно сказывались на американских потребителях.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Переговоры с участием украинской стороны, европейцев и американцев завершились досрочно, при этом специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал прошедшие встречи продуктивными.