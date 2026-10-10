ЗМІ: США пригрозили припинити надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав Axios український посадовець.

Один із українських посадовців стверджував, що під час переговорів Віткофф і Кушнер погрожували, що Трамп може позбавити Україну доступу до розвідданих США, якщо вона й надалі ігноруватиме його прохання щодо ударів по російських НПЗ.

Американський посадовець у той же час заперечив, що така погроза лунала, і зазначив, що Віткофф та Кушнер повідомили українцям, що США є надійним партнером, який надає боєприпаси та розвіддані. Тому Україна не повинна вживати заходів, що завдають шкоди американським споживачам, заявили Віткофф та Кушнер.

"Атаки на нафтопереробні заводи завдають шкоди Росії, але вони завдають шкоди й США", – сказав американський посадовець.

За даними видання, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

При цьому переговори за участі української сторони, європейців і американців завершились достроково, водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав проведені зустрічі продуктивними. Очікувалося, що переговори в Маямі триватимуть два дні.