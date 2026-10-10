СМИ: США пригрозили прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией пригрозили прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Axios украинский чиновник.

Один из украинских чиновников утверждал, что во время переговоров Уиткофф и Кушнер угрожали, что Трамп может лишить Украину доступа к разведданным США, если она и в дальнейшем будет игнорировать его просьбы относительно ударов по российским НПЗ.

Американский чиновник в то же время опроверг, что такая угроза звучала, и отметил, что Уиткофф и Кушнер сообщили украинцам, что США являются надежным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна принимать меры, наносящие ущерб американским потребителям, заявили Уиткофф и Кушнер.

"Атаки на нефтеперерабатывающие заводы наносят ущерб России, но они наносят ущерб и США", – сказал американский чиновник.

По данным издания, Трамп решил заключить соглашение с Россией по дизельному топливу после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

При этом переговоры с участием украинской стороны, европейцев и американцев завершились досрочно, в то же время специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал проведённые встречи продуктивными. Ожидалось, что переговоры в Майами продлятся два дня.