Прем'єр Фінляндії про угоду Трампа і Путіна: "Жахливе розчарування"

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розкритикував російсько-американську угоду про постачання дизельного палива.

Про це він сказав в інтерв'ю Yle, передає "Європейська правда".

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

Однак Орпо нагадує, що узгоджений обсяг дизельного палива становить лише невелику частину споживання у США і що ще невідомо, чи вдасться цей обсяг поставити.

"Я не думаю, що в кінцевому підсумку це матиме велике значення для Сполучених Штатів чи світового ринку", – заявив він.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою також нібито погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.