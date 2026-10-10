Премьер-министр Финляндии о соглашении Трампа и Путина: "Ужасное разочарование"
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо раскритиковал российско-американское соглашение о поставках дизельного топлива.
Об этом он заявил в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".
Для премьера Финляндии это соглашение стало "ужасным разочарованием".
Однако Орпо напоминает, что согласованный объем дизельного топлива составляет лишь небольшую часть потребления в США и что пока неизвестно, удастся ли поставить этот объем.
"Я не думаю, что в конечном итоге это будет иметь большое значение для Соединенных Штатов или мирового рынка", – заявил он.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.
По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией по дизельному топливу после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией также якобы угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.