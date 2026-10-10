Прем'єр Естонії: треба підтримати Україну, щоб вона перетворила російські НПЗ на руїни

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США про послаблення санкцій проти російського дизпалива.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Міхала, така угода суперечить довгостроковим зусиллям західного світу щодо обмеження потоку грошей від енергоносіїв до Путіна.

Прем’єр Естонії також нагадав, що США досі переконували своїх союзників відмовитися від російського палива.

"Це велика помилка, адже угоди з диктаторами – це шлях до пекла. За гроші, отримані за газ і паливо, вбивають невинних людей. І, що дуже ймовірно, цього очікуваного палива не буде", – заявив він, коментуючи угоду.

"В Естонії та на засіданні Європейської Ради цього тижня варто обговорити, чи зможемо ми швидко збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни", – додав Міхал.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою також нібито погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.