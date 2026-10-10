Премьер Эстонии: нужно поддержать Украину, чтобы она превратила российские НПЗ в руины

Премьер Эстонии Кристен Михал назвал большим ошибкой решение президента США об ослаблении санкций против российского дизельного топлива.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам Михала, такая сделка противоречит долгосрочным усилиям западного мира по ограничению потока денег от энергоносителей к Путину.

Премьер Эстонии также напомнил, что США до сих пор убеждали своих союзников отказаться от российского топлива.

"Это большая ошибка, ведь соглашения с диктаторами – это путь в ад. На деньги, полученные за газ и топливо, убивают невинных людей. И, что весьма вероятно, этого ожидаемого топлива не будет", – заявил он, комментируя соглашение.

"В Эстонии и на заседании Европейского совета на этой неделе стоит обсудить, сможем ли мы быстро увеличить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины", – добавил Михал.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией о дизельном топливе после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией также якобы угрожали прекращением предоставления Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.