Глава МЗС Німеччини: Росія мусить зробити перший крок до енергетичного перемир’я з Україною

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у вівторок наголосив, що Росія має "зробити перший крок" щодо дотримання енергетичного перемир’я з Україною, про яке оголосив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить dpa.

Під час участі у Варшавському форумі з питань безпеки разом зі своїми колегами з Польщі, Норвегії та Великої Британії Вадефуль зазначив, що "коли Москва буде готова припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, Київ також буде готовий".

"У цій ситуації ми маємо абсолютно чітко заявити: не Україна повинна робити перший крок. Україна не розпочинала цю війну. Насправді саме Росія повинна зробити перший крок", – підкреслив глава МЗС Німеччини.

Вадефуль нагадав, що Україна вже дала зрозуміти, що готова взяти участь у перемир’ї, якщо буде досягнуто взаємної згоди. Він додав, що уряд Німеччини повністю підтримує Україну в цій позиції.

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною".

У понеділок Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".