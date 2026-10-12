Трамп захищає свою угоду з Путіним щодо дизелю

Президент США Дональд Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що пішов на це "для американського народу".

"Європейський Союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії, але фейкові новинні ЗМІ навіть не хочуть наближатися до цієї теми. Я зробив правильний вибір для американського народу – завжди Америка понад усе", – написав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".