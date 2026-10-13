Глава МИД Германии: Россия должна сделать первый шаг к энергетическому перемирию с Украиной

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во вторник подчеркнул, что Россия должна "сделать первый шаг" в направлении соблюдения энергетического перемирия с Украиной, о котором объявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит dpa.

Во время участия в Варшавском форуме по вопросам безопасности вместе со своими коллегами из Польши, Норвегии и Великобритании Вадефуль отметил, что "когда Москва будет готова прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев тоже будет готов".

"В этой ситуации мы должны абсолютно четко заявить: не Украина должна делать первый шаг. Украина не начинала эту войну. На самом деле именно Россия должна сделать первый шаг", – подчеркнул глава МИД Германии.

Вадефуль напомнил, что Украина уже дала понять, что готова принять участие в перемирии, если будет достигнуто взаимное согласие. Он добавил, что правительство Германии полностью поддерживает Украину в этой позиции.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

В понедельник Трамп встал на защиту своего соглашения с хозяином Кремля Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".