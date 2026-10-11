Трамп оголосив "енергетичне перемир’я" між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та РФ почало діяти "енергетичне перемир’я".

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп стверджує, що Україна та РФ дали на це згоду.

"Відтепер набирає чинності "енергетичне перемир'я" у війні між Росією та Україною. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його", – написав він.

Нещодавно Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну та ігноруванні вказівок не атакувати російські нафтопереробні заводи.

У відповідь Зеленський заявив, що Україна зупинить удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

При цьому варто зазначити, що Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.