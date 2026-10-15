ЗМІ: Пентагон хоче відкласти публікацію звіту про удар по школі в Ірані до виборів

Посадовці Пентагону хочуть відкласти оприлюднення внутрішнього звіту щодо удару по школі на півдні Ірану щонайменше до закінчення проміжних виборів у США.

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаних посадовців, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, радники міністра оборони США Піта Гегсета повідомили про плани відкласти оприлюднення внутрішнього звіту щодо удару по школі на півдні Ірану щонайменше до закінчення проміжних виборів у США деяким співробітникам Пентагону.

Як зазначається, відповідаючи на запитання, представник Пентагону зазначив, що розслідування триває і що "наразі немає нових відомостей, про які можна було б повідомити".

Нагадаємо, удар по школі у Мінабі стався у перший день операції США проти Ірану, 28 лютого. За даними іранської сторони, там загинуло 168 учениць і 14 викладачів. Будівля школи прилягає до комплексу об'єктів Корпусу вартових Ісламської революції і в минулому входила до його інфраструктури.

Писали, що трагедія, ймовірно, сталася внаслідок використання США застарілих розвідданих – з часу, коли будівля ще входила до інфраструктури військового об’єкта.