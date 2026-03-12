ЗМІ: США могли спрямувати ракету по дівочій школі в Ірані через застарілі дані про об’єкт

Трагедія із загибеллю понад 170 людей у дівочій школі в іранському місті Мінаб ймовірно сталася внаслідок використання США застарілих розвідданих – з часу, коли будівля ще входила до інфраструктури військового об’єкта.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Два поінформованих джерела у спілкуванні з агентством повідомили, що удар по школі у Мінабі, схоже, є трагічною помилкою через використання застарілих даних про призначення об’єкта.

Один зі співрозмовників висловив припущення, що відповідальні за цілевказання використали застарілі розвіддані і так школа опинилася у переліку цілей. Другий співрозмовник підтвердив, що помилка, схоже, сталась через використання застарілих даних.

Невідомо, чи були ще якісь фактори, які призвели до хибного рішення.

Перед цим Reuters дізналося, що внутрішнє розслідування вважає, що удар був заданий американськими силами. Експерти з систем озброєння сходяться на думці, що ракета, яка заходить на об’єкт, майже точно є американською Tomahawk. Публічно у Пентагоні відмовляються щось підтверджувати та наголошують, що розслідування все ще триває.

Удар по школі у Мінабі стався у перший день операції, 28 лютого. Там загинуло 168 учениць і 14 викладачів. Будівля школи прилягає до комплексу об'єктів КВІР і в минулому входила до його інфраструктури.

CNN раніше на основі супутникових знімків, сукупності усіх заяв, відео з геолокацією та коментарів експертів дійшли висновку, що влучання по школі сталося приблизно тоді ж, коли й американський удар по сусідніх об'єктах КВІР.

Дональд Трамп спершу заявив у публічних коментарях, що за трагедію відповідальний Іран, але потім визнав, що має недостатньо інформації про удар і погодиться з результатами розслідування, яке веде Пентагон.

