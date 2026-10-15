СМИ: Пентагон хочет отложить публикацию отчета об ударе по школе в Иране до выборов

Чиновники Пентагона хотят отложить обнародование внутреннего отчета об ударе по школе на юге Ирана как минимум до окончания промежуточных выборов в США.

Об этом стало известно Bloomberg от осведомленных чиновников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, советники министра обороны США Пита Хегсета сообщили некоторым сотрудникам Пентагона о планах отложить обнародование внутреннего отчета об ударе по школе на юге Ирана как минимум до окончания промежуточных выборов в США.

Как отмечается, отвечая на вопрос, представитель Пентагона отметил, что расследование продолжается и что "на данный момент нет новых сведений, о которых можно было бы сообщить".

Напомним, удар по школе в Минабе произошел в первый день операции США против Ирана, 28 февраля. По данным иранской стороны, там погибли 168 учениц и 14 преподавателей. Здание школы примыкает к комплексу объектов Корпуса стражей исламской революции и в прошлом входило в его инфраструктуру.

Сообщалось, что трагедия, вероятно, произошла в результате использования США устаревших разведданных – со времени, когда здание еще входило в инфраструктуру военного объекта.