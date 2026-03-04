Укр Рус Eng

Пентагон з’ясовує обставини удару по дівочій школі в Ірані з понад 160 загиблими

Новини — Середа, 4 березня 2026, 17:30 — Марія Ємець

США з’ясовують обставини влучання по загальноосвітній дівочій школі на півдні Ірану, внаслідок якого, за твердженнями Тегерану, загинули понад 160 людей.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це у спілкуванні з репортерами сказав очільник Пентагону Піт Гегсет. 

Гегсет запевнив, що Сполучені Штати у межах операції не могли свідомо завдати такого удару, та з’ясовують, що насправді відбулося.

"З того, що я можу сказати – ми це розслідуємо", – сказав Гегсет на запитання про те, що адміністрації відомо про трагедію. 

"Звісно, ми ніколи не б’ємо по цивільних цілях. Але ми зараз розслідуємо це", – додав він.

У Тегерані заявили, що внаслідок удару по дівочій школі у місті Мінаб 28 лютого загинули понад 160 людей, переважно учениці початкових і середніх класів. Al Jazeera пишуть, що у закладі ймовірно навчалися дочки переважно військових з лав Корпусу вартових ісламської революції. Поруч розташований військовий об’єкт, і в минулому це приміщення було частиною його інфраструктури. 

Нагадаємо, військові США у вівторок відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані з часу початку операції 28 лютого. 

Глава Пентагону заявив, що США планують менш як за тиждень здобути контроль над повітряним простором Ірану.

