Пентагон з’ясовує обставини удару по дівочій школі в Ірані з понад 160 загиблими

США з’ясовують обставини влучання по загальноосвітній дівочій школі на півдні Ірану, внаслідок якого, за твердженнями Тегерану, загинули понад 160 людей.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це у спілкуванні з репортерами сказав очільник Пентагону Піт Гегсет.

Гегсет запевнив, що Сполучені Штати у межах операції не могли свідомо завдати такого удару, та з’ясовують, що насправді відбулося.

"З того, що я можу сказати – ми це розслідуємо", – сказав Гегсет на запитання про те, що адміністрації відомо про трагедію.

"Звісно, ми ніколи не б’ємо по цивільних цілях. Але ми зараз розслідуємо це", – додав він.

У Тегерані заявили, що внаслідок удару по дівочій школі у місті Мінаб 28 лютого загинули понад 160 людей, переважно учениці початкових і середніх класів. Al Jazeera пишуть, що у закладі ймовірно навчалися дочки переважно військових з лав Корпусу вартових ісламської революції. Поруч розташований військовий об’єкт, і в минулому це приміщення було частиною його інфраструктури.

Нагадаємо, військові США у вівторок відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані з часу початку операції 28 лютого.

Глава Пентагону заявив, що США планують менш як за тиждень здобути контроль над повітряним простором Ірану.