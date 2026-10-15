Глава Міноборони Британії пояснив, чому США вигідно підтримувати Україну

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг вважає, що США повинні розглядати підтримку України у російсько-українській війні "як величезну можливість".

Про це він сказав у четвер, 15 жовтня, під час заходу у Вашингтоні, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

За словами Стрітінга, Україна могла б "значно посилити американську міць" завдяки своєму оборонно-промисловому комплексу, що розвивається.

"Сьогодні лінія фронту за свободу пролягає в Україні… народ України бореться за принцип, який лежить в основі найкращих традицій американської політичної системи, принцип, який поклав початок Сполученим Штатам і який ми разом відстоювали", – сказав міністр оборони Британії.

Нещодавно прем’єр-міністр Британії Енді Бернем заявив, що хоче "відновити мости" між Україною та США.

Також писали, що президент Володимир Зеленський вважає, що американці мають бути на боці України у війні, а будь-які угоди з Росією є легкою перемогою для очільника Кремля.

Також Зеленський казав, що йому було "боляче", коли його американський візаві Дональд Трамп "обирає" іншу сторону.