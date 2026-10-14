Зеленський: Росія хоче, щоб Трамп виглядав слабким

Американці мають бути на боці України у війні, а будь-які угоди з Росією є легкою перемогою для очільника Кремля, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це він заявив в ефірі британського політичного шоу Piers Morgan Uncensored, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський знову зазначив, що українці завжди були вдячні за підтримку американського народу. Втім, нові угоди президента Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, на думку, президента, показують його слабким для світу.

"Росія хоче, щоб Трамп виглядав слабким. Їх не турбують вибори в США. Їх турбує, що буде з Україною. Вони ненавидять американців", – сказав Зеленський.

Також, за словами Володимира Зеленського, угода США та Росії про поставки російського дизельного пального на американський та світові ринки, була тактичною перемогою для Путіна.

"Путін сміється. Для нього це була легка перемога – з угодою про дизпаливо. Так само і зі Starlnk. Його використовують для захисту цивільних, але також – військові. Зараз Путін сміється: він втратив стільки людей на полі бою, але отримав тут легку перемогу", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці президента США Дональда Трампа на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ. Сам Трамп 13 жовтня заперечив припинення надання американських розвідувальних даних Україні.