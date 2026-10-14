Бернем: Зеленський не поїде з Лондона з "порожніми руками"

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявляє, що хоче "відновити мости" між Україною та США, але утримується від критики американського президента Дональда Трампа на тлі візиту Володимира Зеленського до Лондона.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

У Палаті громад на початку щотижневої сесії запитань Бернем скористався нагодою, щоб висловити, як він сказав, свою "непохитну" підтримку Зеленському та пообіцяти більшу військову й фінансову допомогу в майбутньому. Однак прем'єр-міністр утримався від критики Трампа.

"Моє завдання на цій посаді – спробувати відновити зв’язки, щоб підтримка повернулася, і тому я повинен у цей момент бути обережним, готуючи ґрунт для примирення сторін. Саме таку роль я маю намір відігравати – це правильна роль для мене – саме зараз. Я уважно вислухаю президента Зеленського, але сьогодні він не поїде з Великої Британії з порожніми руками", – сказав глава британського уряду.

На зустрічі Зеленського та Бернема, як повідомляє видання, прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяє прискорити поставки легких багатоцільових ракет, які допоможуть збивати швидкі російські безпілотники з реактивним двигуном.

На Даунінг-стріт буде вишикувана військова почесна варта для зустрічі президента України, а потім відбудеться фотосесія, що ознаменує початок зустрічі між двома лідерами. Обидва матимуть можливість виступити з вступними заявами перед камерами преспулу, але без відповідей на запитання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у середу, 14 жовтня, прибув до Великої Британії. Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії домовилися провести двосторонню зустріч найближчими днями, щоб обговорити збереження санкційного тиску на Росію.