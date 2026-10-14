Зеленський про відносини зі США: "Боляче, коли Трамп стає на інший бік"

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, 14 жовтня, що йому було "боляче", коли його американський візаві Дональд Трамп "обирає" іншу сторону.

Про це він сказав у інтерв’ю в програмі "Piers Morgan Uncensored", цитує "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи відчуває він себе "зрадженим" через те, що відбулося останнім часом, а зокрема: через "дизельну угоду" США з РФ та "енергетичне перемир'я".

"Справді, так. Відверто кажучи, між нами. Але, я маю на увазі, ситуація дещо складніша, ніж просто мої емоції чи почуття. Так, це залежить не від мене. Я маю на увазі, наша країна повинна вижити", – відповів український президент.

У нього також запитали, якою була його реакція на те, що Трамп та очільник Кремля досягли домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

"Шкода, що ми втрачаємо, втрачаємо сильного партнера. Це моя думка", – відповів Зеленський.

На уточнювальне запитання, чи вважає він, що Україна "втрачає" США, Зеленський відповів: "Так".

"Так. Але не через нас. Ми, я маю на увазі, не можемо бути слабкими. Інакше ми не зможемо вижити. Ми не продаємо свою країну. Послухайте, друзі, для нас це не бізнес. Це наше життя. Це наша країна, наше тіло, наш дім, наші діти. І це надзвичайно важливо для нас. Саме тому це боляче, коли президент Трамп стає на інший бік – не наш", – зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна не проти, аби Трамп "залишався посередником".

"Та якщо ти посередині, то маєш залишатися посередині, а не ставати на неправильний бік. Я вважаю, що його радники помиляються. Не знаю, хто підштовхує його не в тому напрямку. Це не той бік історії, який є правильним", – додав український президент.

Також він заявив, що рішення Ілона Маска ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці президента США Дональда Трампа на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ. Сам Трамп 13 жовтня заперечив припинення надання американських розвідувальних даних Україні.