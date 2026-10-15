Глава Министерства обороны Великобритании объяснил, почему США выгодно поддерживать Украину

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг считает, что США должны рассматривать поддержку Украины в российско-украинской войне "как огромную возможность".

Об этом он заявил в четверг, 15 октября, во время мероприятия в Вашингтоне, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

По словам Стритинга, Украина могла бы "значительно усилить американскую мощь" благодаря своему развивающемуся оборонно-промышленному комплексу.

"Сегодня линия фронта за свободу пролегает в Украине… народ Украины борется за принцип, лежащий в основе лучших традиций американской политической системы, принцип, который положил начало Соединенным Штатам и который мы вместе отстаивали", – сказал министр обороны Великобритании.

Недавно премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что хочет "восстановить мосты" между Украиной и США.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает, что американцы должны быть на стороне Украины в войне, а любые соглашения с Россией являются легкой победой для главы Кремля.

Кроме того, Зеленский говорил, что ему было "больно", когда его американский визави Дональд Трамп "выбирает" другую сторону.