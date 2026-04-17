У Німеччині жінка забула у потязі коробку з двома десятками тарантулів

У Німеччині машиніст виявив у приміському поїзді коробку з тарантулами, яку залишила пасажирка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Жінка залишила 20 тарантулів у приміському поїзді в землі Баден-Вюртемберг. Машиніст поїзда виявив пакунок з написом "Павуки та скорпіони" і повідомив про це Федеральну поліцію.

У коробці було 20 бразильських тарантулів, кожен з яких був упакований окремо, повідомив представник Федеральної поліції, якому коробку передали на Центральному вокзалі Тюбінгена.

Усі павуки були здорові. Надрукована на коробці інформація дозволила встановити особу власника та підтвердити дотримання правил охорони видів.

За повідомленнями, 31-річна жінка забрала своїх павуків того ж дня.

Торік влітку німецькі митники виявили близько 1500 молодих тарантулів, яких незаконно перевозили у коробках з "шоколадним бісквітом".

А восени у гміні (громаді) Біла Піска на півночі Польщі правоохоронці отримали виклик про мертве немовля, яке виявилось плюшевою іграшкою Людини-павука.