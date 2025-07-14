Німецькі митники вилучили 1,5 тисячі тарантулів у коробках із "шоколадним бісквітом"

Німецькі митники виявили близько 1,5 тисячі молодих тарантулів, яких незаконно перевозили у коробках з "шоколадним бісквітом".

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Представник митниці Кельна Єнс Аланд заявив, що митники виявили вантаж в аеропорту Кельн-Бонн у пакунку, що прибув з В'єтнаму, завдяки "помітному запаху", який не схожий на аромат 7 кілограмів кондитерських виробів.

"Мої колеги в аеропорту регулярно дивуються вмісту заборонених пакунків з усього світу, але той факт, що в цьому пакунку вони знайшли близько 1,5 тисячі маленьких пластикових контейнерів з молодими тарантулами, залишив без слів навіть найдосвідченіших з них", – сказав він.

Фото: AP

Аланд назвав це "надзвичайним вилученням" й наголосив, що його засмучує контрабанда тварин.

Митники зазначили, що багато з істот не вижили під час перевезення, що є потенційним порушенням німецьких правил захисту тварин, а тих, що вижили, передали під опіку досвідченого фахівця.

Фото: AP

За словами представників митниці, проти передбачуваного одержувача вантажу порушили кримінальну справу, зокрема за підозрою в порушенні митних правил, несплаті мита та неналежному митному декларуванні.

Нещодавно грецька поліція викрила міжнародну банду, що ховала кокаїн у шкіряних листах.

А 14 липня поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.