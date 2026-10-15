В Германии в аэропорту задержали мужчину с чемоданом, в котором находились ящерицы и ядовитые змеи
В аэропорту "Кёльн-Бонн" в Германии задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти более 90 ящериц и ядовитых змей.
Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".
Сотрудники таможни отметили, что 45-летний мексиканский пожарный выглядел "слишком нервным", когда пытался пройти через "зеленый" выход в аэропорту – для тех, кому нечего декларировать.
После этого, как отмечается, они провели тест на наркотики, который дал положительный результат на кокаин, после чего приступили к досмотру его чемодана.
Наркотиков они не обнаружили, зато нашли гадюк, гремучих змей и других видов змей и ящериц, в том числе игуан, спрятанных в бутылках с шампунем и кремом, пластиковых контейнерах и скрученных носках.
"Мои коллеги в аэропорту привыкли ко всему, что касается сувениров в чемоданах, но 37 живых ядовитых змей и 55 ящериц из Мексики мы еще никогда не видели", – сказал представитель таможенного управления Кельна Йенс Аланд.
По его словам, некоторые из них содержались "в нечеловеческих условиях", а некоторые погибли во время перелета из Мехико через Стамбул.
Мужчина, имя которого не называется, рассказал сотрудникам, что привез животных в качестве услуги бразильскому знакомому. Ему было отказано во въезде в Германию, и его отправили самолетом обратно в Стамбул.
Что касается выживших животных, то их передали на попечение змеиной фермы в Германии.
Прошлым летом немецкие таможенники обнаружили около 1500 молодых тарантулов, которых незаконно перевозили в коробках с "шоколадным печеньем".
В апреле в Германии машинист обнаружил в пригородном поезде коробку с тарантулами, которую оставила пассажирка.