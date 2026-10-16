ЗМІ: лідери трьох країн ЄС закликають Євросоюз посилити позицію щодо нелегальної міграції

Лідери трьох європейських країн закликали Європейський Союз значно посилити свою позицію щодо нелегальної міграції.

Про це кажуть троє дипломатів ЄС, а також свідчить проєкт тексту, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

У проєкті висновків саміту ЄС, які були розповсюджені напередодні обідньої дискусії щодо цієї теми, йдеться, що міграція "викликає занепокоєння у багатьох європейських громадян і становить виклик для згуртованості наших суспільств… та [негативно] впливає на рівень злочинності".

Цей проєкт підтримали прем’єр-міністри Італії, Данії та Польщі – Джорджа Мелоні, Метте Фредеріксен та Дональд Туск.

"Європейська рада також підкреслила важливість забезпечення повного контролю над нелегальним в’їздом, зокрема шляхом уникнення заходів, які можуть створювати стимули для нелегальної міграції", – йдеться у проєкті.

Також у ньому закликають Європейську комісію "вивчити можливий механізм консультацій для сприяння координації національних заходів, що потенційно можуть вплинути на інші держави-члени, з дотриманням національних повноважень".

Раніше ЗМІ писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до європейських лідерів із закликом вжити низку заходів для протидії нелегальній міграції.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.