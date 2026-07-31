В Іспанії кажуть, що до її анклаву незаконно проникли від 50 до 60 тисяч мігрантів

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи до іспанського анклаву Сеута з території Марокко незаконно проникли понад 50 тисяч людей, у той час як місцева влада говорить про ще вищу цифру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

За даними відомства, початкові оцінки сил безпеки виявилися заниженими. Наразі МВС оцінює загальну кількість мігрантів, які нелегально перетнули кордон з Марокко з ранку 30 липня, у понад 50 тисяч осіб. Під час спроб нелегального перетину загинули 34 людини.

Водночас глава автономного міста Сеута Хуан Хесус Вівас озвучив ще вищу оцінку. За його словами, кількість нелегальних мігрантів могла сягнути 60 тисяч.

Варто зазначити, місцеве населення Сеути складає трохи більше за 80 тисяч людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії також повідомили, що приблизно половина з тих, хто незаконно прибув до Сеути, вже добровільно повернулася до Марокко. Йдеться орієнтовно про 25 тисяч осіб, які залишили іспанську територію протягом п'ятниці.

Іспанські силовики зазначають, що очікували такого розвитку подій. Аналогічна хвиля добровільних повернень спостерігалася під час міграційної кризи у травні 2021 року. Тоді до Сеути незаконно потрапили понад 10 тисяч мігрантів, що значно менше, ніж під час нинішньої кризи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку Іспанії у відповідь на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеуті, куди незаконно з Марокко проникли десятки тисяч мігрантів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю прибув до міста Сеута на тлі кризи.

Тим часом Італія закликала через цю кризу виключити Іспанію з Шенгенської зони, а Франція посилила контроль на своєму кордоні.