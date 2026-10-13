ЗМІ: фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС посилити боротьбу з нелегальною міграцією

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до європейських лідерів із закликом вжити низку заходів для протидії нелегальній міграції напередодні саміту, який проходить цього тижня в Брюсселі.

Про це вона написала у листі, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у листі серед заходів, до яких закликала фон дер Ляєн наведені зокрема:

створення механізму реагування на надзвичайні ситуації, коли міграція використовується як зброя;

розширення повноважень прикордонної агенції ЄС Frontex;

збільшення темпів депортації.

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС повинен запобігати таким загрозам.

"Ми маємо запобігати таким загрозам і чітко дати зрозуміти, що ніколи не підемо на компроміси щодо захисту наших зовнішніх кордонів: жодній державі чи недержавному суб’єкту не буде дозволено використовувати наші правила чи цінності для дестабілізації Євросоюзу", – наголосила вона у листі.

Як зазначається, цей лист стане основою для обговорення питань міграції, запланованого на другий день саміту лідерів ЄС цього тижня.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.