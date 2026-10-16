СМИ: лидеры трёх стран ЕС призывают Евросоюз ужесточить позицию по нелегальной миграции

Лидеры трёх европейских стран призвали Европейский Союз значительно ужесточить свою позицию в отношении нелегальной миграции.

Об этом говорят трое дипломатов ЕС, а также свидетельствует проект текста, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

В проекте выводов саммита ЕС, которые были распространены накануне дискуссии по этой теме в середине дня, говорится, что миграция "вызывает беспокойство у многих европейских граждан и представляет собой вызов для сплочённости наших обществ… и [негативно] влияет на уровень преступности".

Этот проект поддержали премьер-министры Италии, Дании и Польши – Джорджа Мелони, Метте Фредериксен и Дональд Туск.

"Европейский совет также подчеркнул важность обеспечения полного контроля над нелегальным въездом, в частности путем отказа от мер, которые могут создавать стимулы для нелегальной миграции", – говорится в проекте.

Также в нем содержится призыв к Европейской комиссии "изучить возможный механизм консультаций для содействия координации национальных мер, которые потенциально могут повлиять на другие государства-члены, с соблюдением национальных полномочий".

Ранее СМИ писали, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к европейским лидерам с призывом принять ряд мер для противодействия нелегальной миграции.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.