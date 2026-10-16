Науседа: Литва наполягатиме на забороні туристичних віз для росіян у ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна буде наполегливо відстоювати свою позицію щодо питання введення заборони на видачу туристичних віз громадянам Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передає LRT, пише "Європейська правда".

За словами Науседи, Литва буде постійно закликати до посилення візової політики.

"Ми будемо наполегливими і, безумовно, не дозволимо нікому спокійно сидіти склавши руки чи спокійно вислуховувати [аргументи країн-опонентів]. Ми будемо порушувати це питання щоразу", – сказав він.

За словами президента, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також порушує це питання, тож він сподівається, що таких голосів у Європейському Союзі ставатиме дедалі більше.

"Сподіваюся, що в якийсь момент ми досягнемо критичної маси, коли рішення просто випливе самостійно. Але, судячи з усього, не сьогодні", – визнав литовський лідер.

Науседа заявив, що не розуміє, чому громадяни Росії продовжують подорожувати Європою як туристи.

"Ми маємо й надалі посилювати санкції проти Росії, і, безперечно, без тих санкцій, про які ми постійно дискутуємо – особливо, як я припускаю, країни Балтії виступають за те, щоб раз і назавжди покласти край цій ліберальній візовій політиці щодо громадян Росії. Видача туристичних віз – якщо моя пам’ять мене не підводить – 500 тисяч на рік – це справді значна цифра, і дуже важко зрозуміти, чому ці люди відвідують різні європейські міста, хоча їхня країна перебуває у стані війни з Європою", – додав він.

Нещодавно міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.

Естонія долучилася до цього заклику.