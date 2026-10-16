Науседа: Литва будет настаивать на запрете туристических виз для россиян в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна будет настойчиво отстаивать свою позицию по вопросу введения запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе, передает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Науседы, Литва будет постоянно призывать к ужесточению визовой политики.

"Мы будем настойчивы и, безусловно, не позволим никому спокойно сидеть сложа руки или спокойно выслушивать [аргументы стран-оппонентов]. Мы будем поднимать этот вопрос каждый раз", – сказал он.

По словам президента, премьер-министр Дании Метте Фредериксен также поднимает этот вопрос, поэтому он надеется, что таких голосов в Европейском Союзе будет становиться всё больше.

"Надеюсь, что в какой-то момент мы достигнем критической массы, когда решение просто выкристаллизуется само собой. Но, судя по всему, не сегодня", – признал литовский лидер.

Науседа заявил, что не понимает, почему граждане России продолжают путешествовать по Европе в качестве туристов.

"Мы должны и в дальнейшем ужесточать санкции против России, и, безусловно, помимо тех санкций, о которых мы постоянно дискутируем, – особенно, как я полагаю, страны Балтии выступают за то, чтобы раз и навсегда положить конец этой либеральной визовой политике в отношении граждан России. Выдача туристических виз – если меня не подводит память – 500 тысяч в год – это действительно значительная цифра, и очень трудно понять, почему эти люди посещают различные европейские города, хотя их страна находится в состоянии войны с Европой", – добавил он.

Недавно министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

Эстония присоединилась к этому призыву.