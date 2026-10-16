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Науседа: Литва будет настаивать на запрете туристических виз для россиян в ЕС

Новости — Пятница, 16 октября 2026, 18:10 — Уляна Кричковская-Богданова

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна будет настойчиво отстаивать свою позицию по вопросу введения запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе, передает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Науседы, Литва будет постоянно призывать к ужесточению визовой политики.

"Мы будем настойчивы и, безусловно, не позволим никому спокойно сидеть сложа руки или спокойно выслушивать [аргументы стран-оппонентов]. Мы будем поднимать этот вопрос каждый раз", – сказал он.

По словам президента, премьер-министр Дании Метте Фредериксен также поднимает этот вопрос, поэтому он надеется, что таких голосов в Европейском Союзе будет становиться всё больше.

"Надеюсь, что в какой-то момент мы достигнем критической массы, когда решение просто выкристаллизуется само собой. Но, судя по всему, не сегодня", – признал литовский лидер.

Науседа заявил, что не понимает, почему граждане России продолжают путешествовать по Европе в качестве туристов.

"Мы должны и в дальнейшем ужесточать санкции против России, и, безусловно, помимо тех санкций, о которых мы постоянно дискутируем, – особенно, как я полагаю, страны Балтии выступают за то, чтобы раз и навсегда положить конец этой либеральной визовой политике в отношении граждан России. Выдача туристических виз – если меня не подводит память – 500 тысяч в год – это действительно значительная цифра, и очень трудно понять, почему эти люди посещают различные европейские города, хотя их страна находится в состоянии войны с Европой", – добавил он.

Недавно министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

Эстония присоединилась к этому призыву.

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Литва Война с РФ Науседа
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