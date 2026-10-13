Естонія приєдналася до заклику Фінляндії щодо заборони видачі туристичних віз росіянам
Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна приєднується до заклику Фінляндії призупинити видачу туристичних віз громадянам Росії на території всього Європейського Союзу.
Про це він написав у соцмережі Х у вівторок, 13 жовтня, передає "Європейська правда".
Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.
"Естонія приєднується до заклику Фінляндії призупинити видачу туристичних віз громадянам Росії на території всього Європейського Союзу", – зазначив у відповідь на це Тсахкна.
Він наголосив, що у той час, як Росія продовжує вести війну – неприпустимо, щоб її громадяни й "надалі мали можливість без обмежень подорожувати з туристичною метою в межах Шенгенської зони".
"Візова політика має відображати всю серйозність агресії Росії. ЄС повинен і надалі посилювати тиск на Кремль усіма доступними засобами", – зазначив глава МЗС Естонії.
Він також закликав ЄС якнайшвидше ухвалити "необхідні виконавчі акти для запровадження всеосяжної заборони на в’їзд російським комбатантам".
Нагадаємо, нещодавно європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній в ЄС про те, що Росія активізувала спроби замахів на їхні життя.
Тим часом у ЄС хочуть заборонити дипломатам з РФ виїжджати за межі держав перебування.