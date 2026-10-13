Фінляндія закликала ЄС заборонити росіянам видачу туристичних віз, поки йде війна

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.

Про це 12 жовтня повідомили у МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

Валтонен закликала Європейську комісію прийняти більш суворі правила щодо розгляду заяв на отримання віз від громадян Росії та внести необхідні зміни до законодавства ЄС для запровадження заборони на видачу туристичних віз.

Кількість туристичних віз, виданих країнами Шенгенської зони росіянам, за останні роки зросла. У 2025 році країни Шенгенської зони видали росіянам майже 500 тисяч таких документів.

"Доки Росія продовжує свою агресію, російським громадянам не слід видавати туристичні візи. Загарбницька війна Росії проти України триває вже п’ятий рік. Неправильно, що росіяни можуть подорожувати до Європи, щоб насолоджуватися тут способом життя та свободами, тоді як їхня країна бомбить домівки українців", – зазначила Валтонен.

"Видача віз росіянам для поїздок, що не мають нагальної потреби, була заборонена постановою уряду Фінляндії ще у 2022 році. Те саме нарешті має статися й на рівні ЄС", – додала міністерка.

Валтонен запросила інші держави-члени приєднатися до спільного листа, адресованого Європейській комісії. Окрім повної заборони на видачу туристичних віз, у листі пропонується заборонити видачу шенгенських віз найближчому оточенню Путіна, запровадити візові обмеження для російських спортсменів та забезпечити ефективне виконання заборони на видачу віз російським колишнім комбатантам, про яку держави-члени ЄС домовилися цього літа.

Нагадаємо, нещодавно європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній в ЄС про те, що Росія активізувала спроби замахів на їхні життя.

Тим часом у ЄС хочуть заборонити дипломатам з РФ виїжджати за межі держав перебування.